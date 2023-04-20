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Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama

Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin yapılan açıklamada, 'Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası Yüksek Mahkeme'nin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkımız saklıdır.' ifadeleri kullanıldı.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
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Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Halkbank davasıyla ilgili başvuruyu inceleyip dün oy çokluğu ile karara bağlandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başvurumuzda, Halkbank'ın devlet bankası olması sebebiyle; 1. Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında, 2. ABD mahkemelerince bugüne kadar verilen kararlardan oluşan teamül hukuku (common law) kapsamında, ABD mahkemelerinde yargılanamayacağımız ileri sürülmüştür. ABD Yüksek Mahkemesi bu argümanlardan ilkini reddetmesine rağmen, İkinci İstinaf Mahkemesinin kararını iptal ederek, dosyayı teamül hukuku bakımından incelenerek yeniden karar verilmesi için İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmiştir.

Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court'a) başvuru hakkımız saklıdır."

Açıklamada temyiz sürecinin, dosyanın iadesiyle devam edeceğinden dolayı jürili duruşmaya dair yargılamanın durdurulması kararının devam edeceği belirtildi.

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