Halkı manipüle edip kışkırttılar... CHP kentsel dönüşümü 8 yıl engelledi

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde devlet ve millet tek yürek olup yaraları sarmakla uğraşırken muhalefetin enkazlar dahi kaldırılmadan deprem yaralarını siyasete malzeme etmesi pes dedirtti. Yaptıkları algı çalışmalarıyla yaşanan yıkımın sorumlusu olarak hükümeti gösterme derdine düşen muhalefetin, AK Parti hükümetinin her kentsel dönüşüm hamlesine çelme taktığı belirlendi.

Deprem sonrası ise dönüşümde geç kalındığını iddia ederek ikiyüzlülüklerini gözler önüne serdiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

"Allah göstermesin yarın bir gün buralarda bir deprem olursa ve hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız?

Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersiniz? Her şey gönüllülük esasına göre olacaktır..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl önce Üsküdar'daki kentsel dönüşüme karşı direnen mahalleyi böyle ikna etmeye çalışıyordu.

1 Şubat 2019'daki bu konuşma, aslında yaşanan sıkıntıları da özetliyordu. Erdoğan o gün devletinize güvenin mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı müteahhitler diyormuş ki ben yüzde 60'ını 70'ini alırım ondan sonra da seni kapıya koyarım... Müteahhitin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanının dediğini dinlemiyorsunuz, bakanların dediğini dinlemiyorsunuz, belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz, müteahhidin dediğini dinliyorsun. Sen evini müteahhite vermek zorunda değilsin böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm süreçlerinde geçmişte sıkıntılar da yaşandı elbette. Özellikle muhalefetin bu süreçleri engellemek için hem sahada hem de yargı yoluyla yaptığı pek çok hamle oldu. Üsküdar'daki kentsel dönüşüm de bu yüzden gecikiyordu. Devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi, bizzat konunun takipçisi olacağını söyledi. Hatta "eylem yapın gelip ben de sizinle oturayım" diye de güvence verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şey gönüllü kimseyi buradan kovma diye bir şey kentsel dönüşümde söz konusu değildir. Çevre Bakanlığı da devreye girer adımları atarız vatandaşı mağdur etmeyiz. Müteahhitler kazansın diye de adım atmayız." diye konuşmuştu.

8 YIL ÖNCE DESTEK İSTEDİ

11 Kasım 2015 yani tam 8 yıl öncesinden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kentsel dönüşüm için destek istediklerini söylüyor. Türkmen, "Bu dönüşümü başlatırken yerinde dönüşüm mantığıyla yapmak istiyoruz. İnsanlar yerinden yurdundan olmadan inşallah bu dönüşümü başlatacağız." ifadelerini kullanıyor.

Yaşanan krize dair çarpıcı bir detay yeniden gün yüzüne çıktı. Kiraztepe'de metrekare ve daire sayısı tartışması yıllarca sürdü.

VATANDAŞIN AKLINI ÇELDİLER

Kentsel dönüşüm tartışmasıyla ilgili açıklama yapan bir vatandaş, "Üsküdar Belediyesi burada yaptığı projeye yaklaşık 85 metrekare 1700 daire oturtabileceğini söylüyor. Bizim bağımsız mimar arkadaşlar 2700 daire çıkarttıklarını söylüyorlar. Ortalama 100 metre olduğu bildiriliyor." sözleriyle akıllarının çelindiğini itiraf ediyor.

18 Şubat 2020 yani 3 yıl önce Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yine vatandaşı ikna etmek için toplantı yapıyor. Türkmen, "Burada ya çok küçük bir bedel ödeyeceksiniz ya da hiç bedel ödemeden dairenizin sahibi olacaksınız." ifadelerini kullanıyor.

MUHALEFET MEDYASINDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE KARALAMA

Özellikle muhalefet medyası sürekli olarak kentsel dönüşüm projelerini karaladı, davalar açıldı, vatandaş eylemlere çekildi. Zaman zaman mahalleli polisle karşı karşıya geldi.

PEKİ ŞİMDİ DURUM NE?

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karalama içeren açıklamalarını da ekleyen Türkmen şu ifadeleri kullandı:

Kirazlıtepe'de 551 riskli konutu dönüştürüp, tümünü mevcut hak sahiplerine teslim ettik. 1467 konutu daha yine SADECE eski sahiplerine teslim ediyoruz.

Burada ve birçok projemizde süreci yıllarca geciktirecek her şeyi yaptılar!

Şimdi acıları saracağız, sonra hepsini konuşacağız.

Kirazlıtepe'de 551 riskli konutu dönüştürüp, tümünü mevcut hak sahiplerine teslim ettik. 1467 konutu daha yine SADECE eski sahiplerine teslim ediyoruz.



Burada ve birçok projemizde süreci yıllarca geciktirecek herşeyi yaptılar!



Şimdi acıları saracağız, sonra hepsini konuşacağız. pic.twitter.com/sLcDkrgysS — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) February 22, 2023

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNİN ARDINDAN ÇAĞRI

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası vatandaşlar "şimdi hemen kentsel dönüşüme başlayın." çağrısında bulunuyor.

Bir mahalle sakini Türkmen'e "Başkan, Kirazlıtepe'nin kalan etaplarında hızlı dönüşüme alın lütfen, hak sahiplerinin %60'ı bu konuda mutabık. İmzalarımızı attık uygulamanızı bekliyoruz." mesajını yazdı.

Bir vatandaş da, "802/9 parselde 3 yıldır bekliyoruz. İmzaları attık ama 2/3 çoğunluk sağlanmadı diye beklemedeyiz. Deprem bekler mi? Madem öyle Kirazlıtepe de bitmek üzere olan ve TOKİ ye kalacak konutlardan bize verin evlerimizden çıkalım yıkın. Bu sayede dönüşüm isteyenler için de çözüm olur." ifadelerini kullandı.

Ancak 8 yılın gecikmesini bir anda kapatmak da mümkün değil elbette. Bölgede hala inşaatlar sürüyor.

Star Gazetesi