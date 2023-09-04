Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Bıçakla Yaralama" olayı, Üsküdar İlçesi'ne bağlı Güzel Tepe Mahallesi Ganimet Sokak üzerinde dün saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Söz konusu adreste bulunan metruk binanın bahçesinde iddialara göre daha önceden budanmış ağaçları ikamet sahibinden izin alarak toplamaya gelen Recep A. (60), eşi Hasibe A. ve Hatice A. ile aynı sokakta oturan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe (77) ve oğlu Hikmet Efe (42) arasında "Yaş ağaçları kesiyorsunuz" tartışması çıktı. İddialara göre iki taraf, sokak ortasında bıçaklı ve sopalı kavga etti. O anlar kayıt altına alındı. Recep A., 1'i sırtından ve 2'si karın bölgesinden olmak üzere üç bıçak darbesiyle ağır yaralandı ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda iddialara göre; mala zarar verme suçundan kaydı olan Nurullah Efe ve kasten yaralama, tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kaydı olan oğlu Hikmet Efe de yaralandı. Yaralanan iki taraf da birbirlerinden şikayetçi ve davacı oldu.

"GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI"



Sabah'ın haberine göre; Hasibe A. ifadesinde "Eşim Recep A., Hatice A. ve ben, komşumun bahçesinden izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah Efe isimli kişi "Siz hırsız mısınız?" diyerek bize çok ağır küfürler etti. Hatice de "Bir şey yok, ağaç kesmiyoruz. Biz budanmış ağaçları kesiyoruz, ben sahibinden izin aldım" dedi. Nurullah isimli kişi oğlu ile birlikte küfür ederek yanımıza geldiler. Bize "O........" diyerek bağırdılar. O sırada eşim Recep A. da "Ne küfür ediyorsun?'" diyerek yola çıktı. O sırada şahıslar bizim yanımıza geldiler. Nurullah isimli şahsın oğlu Hikmet, eşim Recep'e sarılarak yere yatırdı ve boğuşmaya başladılar. Hikmet isimli şahıs, eşim Recep'i tuttu. Nurullah Efe de elindeki bıçakla eşim Recep'i göğsünden bıçakladı. Akabinde tekrardan göğsünden bıçakladı. Ardından yerde yuvarlanmaya başladılar. Ben o esnada şahısları ayırmaya çalışırken şahıslardan biri beni savurdu. Ben bariyerlere savruldum ve yere düştüm. Nurettin isimli şahıs eşimi bıçaklayınca ben de Nurettin isimli şahsın kafasına elimle vurdum. Daha sonra Nurullah isimli şahıs eşim Recep'i sırtından bir kez daha bıçakladı. Ben şahıslara kesinlikle sopa ile vurmadım. Polis siren sesleri gelene kadar şahıslar olay yerinden ayrılmadılar. Siren seslerini duyunca Nurullah isimli şahıs, elindeki bıçakla ikametlerine doğru oğlu ile birlikte gittiler. Benim olayda bir yaralanmam olmadı. Nurullah Efe ve Hikmet Efe isimli şahıslardan şikayetçiyim" dedi.

"O........" DİYEREK BAĞIRDI" DEDİ

Hatice A. da ifadesinde "Recep A., Hasibe A. ve ben, komşumun bahçesinden komşundan izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah Efe isimli şahıs "Siz hırsız mısınız?" diyerek bize çok ağır küfürler etti. "Bir şey yok, ağaç kesmiyoruz, budanmış ağaçları kesiyoruz, ben sahibinden izin aldım" dedim. Nurullah isimli şahıs oğlu ile birlikte küfürler ede ede yanımıza geldiler. Yanımıza geldiklerinde şahıslar bize "O........" diyerek bağırdı. O sırada Recep A. da "Ne küfür ediyorsun" diyerek yola çıktı. Hikmet, Recep A.'yı kucakladı ve yere yatırmaya başladı. Boğuşmaya başladılar. Nurullah Efe elindeki bıçakla Recep'i göğsünden bıçakladı. Akabinde tekrar göğsünden bıçakladı. Ardından yerde yuvarlanmaya başladılar. Bu kavgayı ayırmak için yerde bulanan sopayı aldım ve elinde bıçak olan Nurullah'a vurdum. Ayırmaya çalıştım. Polis siren sesleri gelene kadar olay yerinden ayrılmadılar. Kavgaya devam edeceklerdi. Siren sesleri üzerine elindeki bıçakla ikametlerine doğru oğlu ile birlikte gittiler. Benim olayda bir yaralanmam olmadı. Nurullah ve bize karşı küfürler eden Hikmet isimli şahıslardan şikayetçiyim" dedi. İddialara göre Elif A. da benzer ifade verdi.