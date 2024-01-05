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  • Haluk Bayraktar kirli algı operasyonuna sert çıktı: Vergi rekortmeni olmak suç mu?
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Haluk Bayraktar kirli algı operasyonuna sert çıktı: Vergi rekortmeni olmak suç mu?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın vergi rekortmeni olmasının ardından yürütülen kirli algı operasyonuna sert çıktı. Bayraktar, 'Vergi rekortmeni olmak suç mu?' diyerek, sistematik bir iftira kampanyasına maruz bırakıldıklarını vurguladı.

5 Ocak 2024 Cuma 22:56 - Güncelleme:
Haluk Bayraktar kirli algı operasyonuna sert çıktı: Vergi rekortmeni olmak suç mu?
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baykar'ın 2023 vergi rekortmeni olmasının ardından yürütülen algı operasyonuna değinen Bayraktar, " Vergi rekortmeni olmak suç mu? Sistematik bir iftira kampanyasına maruz kalıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yaptığı ihracatta Baykar'ın yüzde 30'luk bir payının olduğunu söyleyen Haluk Bayraktar, " Bu ülkede vergi vermek kutsaldır ve biz ihracattan aldığımız geliri vergi veriyoruz. Neden en fazla vergiyi Baykar veriyor? Türkiye'nin savunma ihracatının yüzde 30'unu Baykar yapıyor bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

"AFRİKA'DAN ASYA'YA KADAR 33 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Afrika'dan Asya'ya kadar 33 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Bayraktar, "Baykar Türkiye'nin ve dünyanın en büyük silahsız hava savunma sistemi ihraç eden firma. Son 20 yılda yaptığımız gelirlerin çok büyük bölümü ihracattan. Önceden parasını verip ABD'den satın alamıyorduk. Şimdi Türkiye bu teknolojiyi üretip kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem de ihracat yapıyor. SİHA ne zaman başarılı olsa bir karalama kampanyasına maruz kalıyor ve bu maalesef seçim dönemleri öncesi ortaya çıkıyor." dedi.

"NAKİT HİBE YARDIMI ALMAYAN TEK FİRMA BAYKAR"

Haluk Bayraktar, Baykar fabrikasında a 4 bin 500 kişinin çalıştığını belirterek, " Kendi sektöründe en çok kurumlar vergisi ödeyen bir firma Baykar. Diğer iftira kampanyası teşvik üzerinden yapılıyor. Biz hayatı boyunca devlet desteğinden hibe yardımı almadık." açıklamasında bulundu.

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