Haluk Levent'ten ''Ecem Güçlük'' özrü

30 Temmuz 2021 Cuma 07:41 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 07:41

Sosyal medyada birkaç gün önce Ecem Güçlük adını taşıyan bir hesap tarafından bir dizi paylaşım yapılmış, sosyal medyada TT olan bu paylaşımlarda, söz konusu Ecem Güçlük adlı kişinin 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığı ve bu kişilerin herhangi bir ceza almadıkları iddia edilmişti. Bu paylaşımlara inanıp destek verenler arasında, AHBAP Derneği'nin kurucusu da olan sanatçı Haluk Levent de yer almıştı. Levent Twitter'de yaptığı paylaşımda, Ecem yalnız değilsin etiketini kullanmış ve takibe aldık ifadesini kullanmıştı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN ECEM GÜÇLÜK AÇIKLAMASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapmış olduğu açıklamada bu hesabın sahte olduğunu ve Ecem Güçlük ismiyle bir kriminal vakanın da bulunmadığını belirtti. Altun yaptığı açıklamada olayın iç yüzünü anlattı:

"Yapılan paylaşımların başka birine ait olduğunu tespit ettik. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını tespit ettik. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı. Sosyal medyadaki bu yalan terörüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı yalan haberden korumak için gerekenleri yapıyoruz. Amacımız sosyal medyadaki dezenformasyonların her türlü belasını bertaraf etmek."

Ecem Güçlük adıyla paylaşım yapan hesabın 2-3 gün önce Emre D. isimli biri tarafından açıldığı ve sahte olduğu öğrenildi.

HALUK LEVENT'TEN PİŞMANLIK TWEETİ

Gerçeğin ortaya çıkması sonrası Haluk Levent'ten pişmanlık ve özür paylaşımı geldi. Levent yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"O kadar çok paylaşıldı ki, o kadar çok etiketlendi ki ben de bu tweeti atmıştım. Bu tweetten sonra her gün Ecem'e ulaşmaya çalıştık. Az önce İletişim Başkanlığı bu olayın sahte olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan ahlaksızlıktır. Ben de galeyana geldiğim için sizlerden özür diliyorum."