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Hamas: ABD, İsrail'e ciddi bir baskı uygulamıyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için İsrail'e ciddi bir baskı uygulamadığını belirtti.

AA5 Mart 2024 Salı 20:48 - Güncelleme:
Hamas: ABD, İsrail'e ciddi bir baskı uygulamıyor
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Hamdan, başkent Beyrut'taki Hamas'ın ofisinde düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

İsrail ile Gazze'de kapsamlı ve tam bir ateşkesin sağlanması için arabulucu konumundaki Mısır ve Katar ile "olumlu ve esnek" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Hamdan, iki gün önce de Hamas'ın olası anlaşma teklifine yönelik şartlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Hamdan, Hamas'ın ateşkes anlaşması için belirttikleri şartların "İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden olan sivillerin bölgelerine dönmesi, gerekli olan tüm yardımların Gazze'ye girmesi" olduğunu vurguladı.

İsrail'in daha önce olduğu gibi "erteleme politikası" yürüttüğünü dile getiren Hamdan, "Düşman (İsrail) savaş alanında başaramadığı şeyi müzakere masasında başaramayacak." dedi.

AA muhabirinin ateşkes anlaşması konusunda İsrail'in itiraz ettiği ve anlaşmanın sağlanamadığı noktanın ne olduğu sorusuna Hamdan, "Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esirlerin bırakılmasına engel olan İsrail'in kendisidir. İsrail, saldırılarını genişletmek için vakit kazanmaya çalışıyor. Arabulucu ülkeler de bu durumun artık farkında. İsrail'e baskı uygulayabilecek ülke ABD'dir. ABD yönetimi ise Gazze'de ateşkes için müzakere sürecinde işgalcilere herhangi bir ciddi baskı uygulamıyor." yanıtını verdi.

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