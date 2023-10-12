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''Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
''Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti'' iddiasına yalanlama
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Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddianın ilk olarak bir İsrail TV kanalı tarafından dile getirildiği ancak bu haberi doğrulayacak herhangi bir bilgi veya belgeye yer verilmediği aktarıldı.

Anadolu Ajansının iletişime geçtiği İsrail ordusu yetkililerinin, "ellerinde iddiayı doğrulayacak herhangi bir argümanın olmadığını" söylediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiayı tekrar dile getirmesi ve 'kafası kesilen bebeklerin görüntülerini gördüğünü' söylemesi üzerine, ABD medyası Beyaz Saray ile iletişime geçerek iddiayı teyit etmeye çalışmıştır. Washington Post gazetesi Beyaz Saray'dan iddiaya ilişkin bilgi istendiğini, bir sözcünün 'ne Biden ne de ABD'li yetkililerin kafaları kesilen bebeklerle ilgili görüntü veya bağımsız olarak doğrulanmış herhangi bir bilgi görmediğini' söylediğini bildirmiştir.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail medyası tarafından ortaya atılan 'Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti' iddiasıyla ilgili, 'Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim' şeklindeki açıklaması dezenformasyondur."

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • yalanlama
  • Hamas

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