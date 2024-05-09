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Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı

Hamas ve İsrail heyetlerinin istişare için Kahire'den ayrıldığı, arabulucuların ateşkes çabalarını sürdürdüğü bildirildi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 19:19 - Güncelleme:
Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı
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Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra Kahire'den ayrıldığı belirtildi.

Hamas ve İsrail heyetlerinin devam eden anlaşmazlıkları istişare etmek üzere Kahire'den ayrıldıklarına işaret edilen haberde, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen dolaylı müzakerelerin yeni turuna ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Mısır ve diğer arabulucular, özellikle Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ışığında tarafların bakış açılarını yakınlaştırmak için çabalarını sürdürüyor."

- Kahire'deki esir takası görüşmeleri

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

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