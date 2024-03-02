Hamit Öncü projelerini tanıttı: Türkiye yüzyılına yakışır bir Esenyurt'u hep beraber inşa edeceğiz

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü, proje lansman toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, Milliyetçi Hareket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Metin Yazar, Büyük Birlik Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Erdiç Gül, AK Parti geçmiş dönem İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti önceki dönem Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, AK Parti önceki dönem Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Toplantıda Esenyurt için gelecek dönem projelerinden bahseden Öncü, "Türkiye yüzyılına yakışır bir Esenyurt'u hep beraber inşa edeceğiz" dedi. Toplantıda Esenyurt için planlanan projelerin tanıtım filminin gösterimi gerçekleştirildi. Esenyurt Belediyesi meclis üyesi adaylarının da tanıtıldığı program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

"PROJELERİMİZ İÇİNDE TABİİ Kİ SÜRPRİZ PROJELER VAR"

Proje tanıtım toplantısı öncesi konuşan AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü, sürpriz projelerinin olduğunu belirterek, "Tamamen Esenyurtluyum diyebilirim. 35 yıldır bölgedeyim. Ben 16 yıl Esenyurt'ta öğretmenlik yaptım. 2004-2009 yıllarında Kıraç Belediye Başkanlığı yaptım. Belediyemizin kapanmasıyla Esenyurt'a bağlandık, mahalle olduk. Ardından İstanbul Valiliği, İl Genel Meclis Üyeliği Eğitim Komisyonu Başkanı olarak 5 yıl çalıştım. Şu anda da Esenyurt'ta AK Parti meclis üyesi ve meclis birinci başkan vekili olarak görev yapmaktayım. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Esenyurt'a belediye başkan adayı olarak gönderildim. Projelerimiz içinde tabii ki sürpriz projeler var. Eğitimden sağlığa, sosyal alanlardan kültürel alanlara kadar değişik projelerimiz var. Ama en önemlisi de halkımıza, gençlerimize, öğrencilerimize, yönelik sosyal projelerimiz var. Bunları biraz sonra hep beraber izleyeceğiz. Ve yine buradan bugüne kadar yine bir öğretmen olarak içimde uhde olan bir öğretmen evinin de müjdesini de öğretmenlerimize vereceğim" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILINA YAKIŞIR BİR ESENYURT'U HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye yüzyılına vurgu yapan Öncü, Esenyurt'u hep birlikte inşa edeceğiz diyerek, "Esenyurt bizim için sadece bir ilçe değil, aynı zamanda bir ailedir. Hepimiz bu ilçenin bir parçasıyız. Ve geleceğini şekillendirmede sorumluluklarımız var. Bugün burada sizlere bir vaat değil, bir taahhütte bulunmak istiyorum. Esenyurt'u daha güvenli, daha huzurlu, daha yaşanılabilir bir yer yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde Türkiye yüzyılına yakışır bir Esenyurt'u hep beraber inşa edeceğiz. Ve sizlerle beraber tabii, hep beraber, el ele, gönül gönüle vererek bu inşayı gerçekleştireceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi belediyecilik gönül işi, aşk işi, dertli insanların işidir. Biz de bu dert ile dertlenen ve ilçemizin hizmet dertlerine derman olan bir anlayışla inşallah 1 Nisan sabahı işe koyulmuş olacağız" şeklinde konuştu.

"ÇEVRE DOSTU UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Çevre ve yeşil alanlar ile ilgili yapacakları çalışmalara dikkat çeken Öncü, "İlk olarak şehrimizin altyapısını güçlendirecek ve modernize edecek projeler üzerinde çalışacağız. Şehir içi ulaşım rahatlayacak, parklarımızı yenileyecek, güvenli yaşam alanlarını sağlayacağız ve yeşil alanlarımızı arttıracağız inşallah. Aynı zamanda şehrimizin temizliği ve güvenliği için yeni önlemler alacak, can dostu hayvanlarımız için gerekli yaşam ortamları hazırlayacağız ve çevre dostu uygulamaları hayata geçireceğiz. İkinci olarak eğitim ve kültür alanında önemli adımlar atacağız. Gençlerimizin daha iyi bir eğitim alması için okullarımızı güçlendireceğiz. Gençlerin hiçbir kaygıları olmadan geleceklerini şekillendirmeye yardımcı olacak sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla yer vereceğiz" dedi.

"YAPTIKLARIMIZ SÖZ VERDİKLERİMİZDEN DAHA FAZLADIR"

"Yaptıklarımız söz verdiklerimizden daha fazladır" diyen Öncü, "Değerli hemşehrilerim, şehrimizi sanat ve sporla buluşturacağız. Gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayacağız. Üçüncü olarak şehrimizin ekonomisini canlandırmak ve istihdamı arttırmak için yeni projelere odaklanacağız. Küçük işletmeleri destekleyeceğiz, girişimciliği teşvik edecek ve işsizlikle mücadele edeceğiz. Esenyurt'u daha fazla iş yatırımı fırsatı sunan bir merkez haline getireceğiz. Az sonra planladığımız birbirinden önemli projeleri hep birlikte izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi uzun yıllardır Esenyurt'ta yaşayan yani içinizden biri olan geçmiş dönem belediye başkanlığını yakından takip eden Esenyurtlular bilir ki yaptıklarımız söz verdiklerimizden daha fazladır" şeklinde konuştu.