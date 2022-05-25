İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3356
  • EURO
    17,4265
  • ALTIN
    973.597
  • BIST100
    2386.27
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu
Güncel

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu

İhracat tırlarının oluşturduğu yoğunluğa Bulgaristan'ın yanıt verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometreye yakın tır kuyruğu oluştu.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin ihracatının artması, deniz yolu taşımacılığının Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekleyişlerini sürdürüyor.

İstanbul'dan aldığı tekstil yükünü Romanya'ya götüren tır şoförü Niyazi Aslan, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde kuyruğa girdiğini ve yaklaşık 15 saatte 6 kilometre ilerleyebildiklerini söyledi.

Tır şoförlerinin kuyruklarda beklerken bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Aslan, "Kapıkule'den geçenler tır parklarında dinlenebiliyor, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ama Hamzabeyli'de bekleyenlerin öyle bir imkanı yok. Burada da büyük parklar olsa hem şoförler sıkıntı yaşamaz hem de daha rahat olur." dedi.

Aslan, ihracatın artması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sınır kapılarındaki araç trafiğini artırdığını vurguladı.

Bir başka tır şoförü Metin Aydoğan da Çerkezköy'den aldığı yükü Macaristan'a götürdüğünü belirtti.

Tır şoförleri olarak ömürlerinin kuyruklarda geçtiğini ifade eden Aydoğan, "İşimizi severek yapıyoruz ama kuyruklar gerçekten bizi çok yoruyor. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir alanımız yok. Araçlarda uyuyamıyoruz, uyusak araçlar ilerliyor siz geride kalıyorsunuz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.