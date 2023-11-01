Hanefi Keskin Yargıtay 11. Ceza Dairesi başkanı seçildi

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 13 Haziran'da yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapıldı.

Başkan seçilebilmek için Yargıtayın mevcut üye sayısı 352'nin yarısından bir fazlasının oyunun alınması gereken seçimlere, salt çoğunluk sağlanana kadar devam edildi.

Bu tarihten sonra süren ve 50'den fazla turu yapılan seçimlerden bugün sonuç alındı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Hanefi Keskin, Daire'nin yeni başkanı oldu.

Hatay Dörtyol'da 1967'de doğan Keskin, Dörtyol İmam Hatip Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İskenderun hakim adayı olarak mesleğe başlayan Keskin, sırasıyla Ünye, Sason, Türkoğlu ve Denizli Hakimliği görevlerinde bulundu. 19 Ekim 2012'de Yargıtay üyeliğine seçilen Hanefi Keskin, Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi olarak görevini sürdürüyordu.

Keskin, evli ve dört çocuk babası.