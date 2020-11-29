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Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter kasket giymez? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki kasket sorusunun cevabı

Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda Pazar akşamı sorulan Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter kasket giymez? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Kemal Sunal filmlerinin tek tek merak edilip araştırıldığı bu soru yarışmacıyı da izleyenleri de gülümsetti. İşte merak edilen sorunun cevabı...

29 Kasım 2020 Pazar  10:18 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 10:18
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Kim Milyoner Olmak İster'de Kasket sorusu yarışmaya damga vurdu! Bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Yarışmada sorulan 60.000 TL değerindeki 9. soru izleyiciler tarafından dikkat çekti. Dün akşam sorulan Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasının, yayınlanan son bölümünde sorulan Kasket sorusu ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında seyirciyi meraklandıran 'Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez? sorusunun cevabı.

Soru: Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?

A- Sakar Şakir

B- Kibar Feyzo

C- Sahte Kabadayı

D- Yedi Bela Hüsnü

Doğru Cevap: "D" şıkkı Yedi Bela Hüsnü.

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