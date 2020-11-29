29 Kasım 2020 Pazar 10:18 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 10:18

Kim Milyoner Olmak İster'de Kasket sorusu yarışmaya damga vurdu! Bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Yarışmada sorulan 60.000 TL değerindeki 9. soru izleyiciler tarafından dikkat çekti. Dün akşam sorulan Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasının, yayınlanan son bölümünde sorulan Kasket sorusu ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında seyirciyi meraklandıran 'Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez? sorusunun cevabı.

Soru: Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?

A- Sakar Şakir

B- Kibar Feyzo

C- Sahte Kabadayı

D- Yedi Bela Hüsnü

Doğru Cevap: "D" şıkkı Yedi Bela Hüsnü.