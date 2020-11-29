29 Kasım 2020 Pazar 10:36 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 10:36

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı merak ediliyor. 29 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 28 Kasım akşamındaki yarışta İboshow, MasterChef Türkiye, Bir Annenin Günahı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Sen Çal Kapımı kıyasıya mücade verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte, 28 Kasım 2020 reyting sonuçları...

28 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

28 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir. Geçtiğimiz hafta Total'de 1.sırada Show TV’de yayınlanan “Kuzey Yıldızı İlk Aşk”, 2. sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Gönül Dağı” yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GONUL DAGI TRT 1

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 IBO SHOW STAR TV

8 SEN CAL KAPIMI FOX

9 IBO SHOW OZET STAR TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D