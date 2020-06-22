Hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte maske mecburiyeti olan iller

22 Haziran 2020 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:41

Dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını devam ediyor. Mart ayından bu yana ülkemizde süren corona virüsü salgınında normaleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde son günlerdeki vaka sayısının artışından kaynaklanan kararla birçok ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Maske mecburiyeti olan iller gün geçtikçe artıyor. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren ceza kesilecek. Peki Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maskesi gezmenin cezası kaç TL? İşte maske mecburiyeti olan iller

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Bugün itibarıyla maske takmanın zorunlu olduğu illerde yasağa uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası kesilecek.

Maske mecburiyeti olan iller 51'e çıktı. Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

MASKE MECBURİYETİ OLAN İLLER

Maske mecburiyeti olan iller; Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis olarak belirlendi. Bu illerde maske takmak artık zorunlu.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske takma zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

MASKESİZ GEZMENİN CEZASI KAÇ TL?

Maske mecburiyeti olan illerde 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”