Hangi şehirlere araç giriş çıkışı yasaklandı? Araç girişi yasak olan iller hangileri?

05 Nisan 2020 Pazar 12:51 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 12:51

Hangi illere araç giriş çıkışları yasaklandı? Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Başkan Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni alınan kararları açıkladı. Buna göre; 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışlarının tamamen yasaklandı. Alınan bu karar kapsamında özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehirlere alınmayarak geri gönderildi. Peki hangi illerde araç giriş çıkışları yasaklandı? İşte araç girişi yasak olan şehirler...

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde araç giriş-çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. Vatandaşlar ise hangi illerde araş giriş çıkışlarının yasaklandığını merak etmeye başladı.

30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞINA KAPATILDI

Başkan Erdoğan, 4 Nisan 2020 itibarıyla ülkemizin 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinin araç giriş çıkışına kapatıldığını açıkladı. Erdoğan, 'Bu şehirlerimize gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır' dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta araç giriş çıkış yasağı başladı.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul'un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur” ifadesini kullandı.

ZONGULDAK

KOAH hastalığının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak iline 15 gün giriş çıkışlar yasaklandı.

ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI YASAL OLAN 31 İL

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Büyükşehir’de alınan tedbirleri şöyle sıraladı;

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir.

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4-Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.

5-Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.

6-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır.