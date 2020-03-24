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Hanta virüsü nedir? Hanta virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Hanta virüsü nedir? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Çin'de korona virüsünün ardından yeni virüs oraya çıktığı ifade ediliyor. Ülkenin Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirtildi. Bu haberin ardından Hanta virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Hanta virüsü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

24 Mart 2020 Salı  14:46 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:46
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Hanta virüsü nedir? Hanta virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çin’den dünyaya yayılan ve 17 bin 138 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsünde vaka sayısı ve can kaybı sayıları giderek artıyor. Dünya korona virüsü şokunu atlatamadan Çin’de yeni bir virüsün endişesini yaşamaya başladı. Hanta virüsüne dair araştırmalar hız kazandı.

HANTA VİRÜSÜ NEDİR?

Fare gibi bazı kemiriciler, Hanta virüsü taşımakta ve etrafa bıraktıkları vücut atıklarının doğrudan temas veya solunum yolu ile alınmasıyla insana bulaşmaktadır. 50’li yıllarda ilk kez Kore’de rastlanan bu hastalığın iki tipi mevcut: Akciğer yetmezliğine neden olan tip Amerika kıtasında, böbrek yetmezliğine yol açan tip ise daha çok Asya ve Avrupa kıtasında görülmektedir.

HANTA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her mevsimde görülebilmesine rağmen, nisan-temmuz ayları daha fazla risk taşır. Bu virüs insandan insana bulaşmaz. Sadece kemirgenlerden bulaşır ve ölüme neden olur. Normal oda sıcaklığında 2-3 gün yaşayan virüs, sıcaklık ve nem oranına bağlı olarak yaşam süresini uzatabilir. Bu virüsün bulaştığı kişide ateş, kas ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı, kusma, titreme, genel durum bozukluğu, bulanık görme ve ardından başlayan akciğer ödemi görülür. Dünyanın çok sayıda ülkesinde bu virüse rastlanır.

HANTA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Fareler ve diğer bazı kemirgenler hantavirus taşıyıcısıdır.Özellikle kırsal bölgelerde ve şehirlerde insanlar için ciddi tehlike teşkil ederler. Dünyada da oldukça yaygındır.

Kemiricilerde kronik asemptomatik bir enfeksiyon oluşur. Viremi neticesinde viruslar en yoğun olarak hayvanın dalak, böbrek ve daha çok da akciğerlerinde yerleşir.Virusu taşıyan asemptomatik kemiricilerin idrarı, dışkısı ve sekresyonları çevreyi ve ortam havasını enfekte edebilir.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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