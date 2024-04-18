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  • Hanutçuluğa geçit yok! Bakan Ersoy: Yasada bazı düzenlemeler yaptık
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Hanutçuluğa geçit yok! Bakan Ersoy: Yasada bazı düzenlemeler yaptık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na ilişkin yaptığı açıklamada, 'Rehberlik camiasında hanutçuluk diye anılan durum maalesef çok yaygın ve turizmin en büyük tehlikelerinden biri. Gelişmiş turizm ülkelerinin hiçbirinde böyle bir şey yok. Bunun için yasada bazı düzenlemeler yaptık.' dedi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
Hanutçuluğa geçit yok! Bakan Ersoy: Yasada bazı düzenlemeler yaptık
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Venedik'e gerçekleştirdiği ziyaret öncesi İstanbul Havalimanı'nda kanunla ilgili bilgi verdi.

Yasanın birkaç önemli değişiklik içerdiğini belirten Ersoy, "En önemli değişiklik aslında rehberlikle ilgili bazı kararların Bakanlık yetkisine tekrar geri verilmesi. Onun dışında özellikle yabancı dil sınavlarıyla ilgili bir düzenleme getirildi. Artık ÖSYM'deki kriterler, ÖSYM sınavları baz alınarak yapılıyor." diye konuştu.

Bakan Ersoy, getirilen bir diğer önemli değişikliğin de Türkçe rehberlikle ilgili olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Rehberlik eğitimini tamamlamış kişiler, sınavları başarıyla geçtikten sonra lisan sınavına giriyor. Hangi dillerden başarılı olurlarsa sonuçları kokartlarına işleniyor ve o ülkenin vatandaşları, o dili konuşan ülkenin vatandaşlarına kokartlarında belirtilen lisanlarda rehberlik yapabiliyor.

Burada Türk vatandaşları için bir ayrıcalık getirdik. Türk vatandaşlarına hizmet verecek rehberlerin yabancı dil bilmesi artık gerekmiyor. Sadece Türkçe bilmeleri, kendi anadillerini konuşmaları, rehberlikle ilgili eğitimleri tamamlamaları yeterli."

Ersoy, hanutçulukla ilgili rehberlik ruhsatının iptaline varan ve para cezaları içeren yeni yaptırımlar getirdiklerini kaydederek, "En hassas konulardan biri bu. Rehberlik camiasında hanutçuluk diye anılan durum maalesef çok yaygın ve turizmin en büyük tehlikelerinden biri. Gelişmiş turizm ülkelerinin hiçbirinde böyle bir şey yok. Bunun için yasada bazı düzenlemeler yaptık. Gerekirse başka düzenlemeler de yapacağız. Zira bu durum esnafa çok zarar veriyor ve gelirin adaletli bir şekilde dağılımını engelliyor. Biz de bu durumla etkili bir şekilde mücadele etmek için gereken tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turist sayısında dördüncü sıraya kadar yükseldiğinin altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz dünyada ilk üçe girmek. Bunun için hızlı bir şekilde çeşitli regülasyonlar yapıyoruz. Sadece rehberlikle ilgili düzenlemeler değil, turizm konutlarının düzenlemesinden konaklama tesislerinin belgelendirmesine kadar son dönemde birçok yenilikler getirdik. Bunların adaptasyonu bir süre alıyor. Bunu da Türkiye olarak tamamlayarak 60-100 milyon bandında turist alan ülkeler seviyesine, ülkemizi getirmeyi hedefliyoruz."

  • Turist Rehberliği
  • Hanutçuluk
  • Turizm Tehlikeleri

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