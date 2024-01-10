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Hapis cezası bulunan 13 hükümlü kıskıvrak yakalandı

Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
Hapis cezası bulunan 13 hükümlü kıskıvrak yakalandı
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Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, düzenlenen operasyonda "kasten öldürme, taksirle öldürme, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü yakalandı.

İşlemlerinin ardından 13 hükümlü cezaevine gönderildi.

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