İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6935
  • EURO
    31,2364
  • ALTIN
    1832.35
  • BIST100
    7837.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı.

IHA17 Kasım 2023 Cuma 15:59 - Güncelleme:
Hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü yakalandı
ABONE OL

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan F.B., polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakaladı. Hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.