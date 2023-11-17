Hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan F.B., polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakaladı. Hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.