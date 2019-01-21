Özdil'in pazarlama taktiği: Atatürk yazıyor, almak boynunun borcu

Kitabın fiyatının 2 bin 500 TL olarak belirlenmesiyle 'Atatürk istismarı' yapan Özdil ve yayınevine tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabına ait özel bir seriyi satışa çıkaracağını duyurdu. Fiyatı 2 bin 500 TL olan kitap 1881 adet basıldı ve satışa sunulacak saatin 09:05 olacağı belirtildi.

İşte Acar'ın Atatürk sömürüsüne özel tarife! başlıklı yazısı...

İyi bir edebiyat okuru ve eleştiricisi olan Star’ın editörlerinden Erdinç Ak Koyunlu sabah sabah kültür sanat servisine dalıp ‘Bir millet uyanıyor’haberin var mı dedi.

Konu, Kırmızı Kedi Yayınları’nınbir kitap ilanı:

“Tamamı elle ciltlenen 1881 adetle sınırlı bu özel serinin satışı 23 Ocak’ta saat 09:05 itibariyle gerçekleşecek. Fiyatı 2 bin 500 TL.”

Bu gizemli şifrelerle (!) dolu ilanın ‘etiketleri’ de mustafakemal, boynumuzunborcu, yilmazozdil...

Mesele, Yılmaz Özdil’inyazdığı Atatürk kitabının pazarlanması taktiği... İlan açıkça diyor ki, Yılmaz Özdil’in Atatrük kitabını almak boynunuzun borcu. Pamuk eller cebe!

Üstelik 2 bin 500 TLgibi dudak uçuklatan rakam söz konusu.

Gelelim bizim Erdinç’in ‘Bir millet uyanıyor’ dediği noktaya… Yılmaz Özdil reklamına gelen tepkiler, milleti ‘yumuşak karnından vurulacak koyun’ gibi gören sömürücüleri hayal kırıklığına uğratacak nitelikte. Sosyal medyadaki birkaç paylayıma bakalım;

-Atatürk’ü öğretmek olsaydı amacınız Nutuk’u yayınlar, Nutuk’u anlatırdınız. Atatürk’ü anlamanın ve öğrenmenin yolu Nutuk’u okumaktan geçer, oradan buradan derlenenlerle hazırlanan kitaptan geçmez.

-Bu Atatürk üzerinden para kazanmaktır; ölüm saatinden bile... Kınıyorum.

-Kitabın fiyatını 2500 TL değil 1938 TL yapsaydınız keşke. Pazarlamacılığın, şovenistliğin sonu yok neticede. Bu fiyat Atatürk sömürücülüğüne giriyor.

-Adamlar Atatürk adını kullanarak ceplerini dolduruyor.

-Yılmaz Özdil, sömürebildiği kadar sömürüyor insanların sevgisini. Bunu AKPli biri yapsa kıyameti koparırdık. Rezalet ötesi. Midemi bulandırdı bu iş.

- Pardon ama boynunuzun borcu nedir? Nereye aktarılacak bu kitabın geliri? Atatürk üzerinden cebinizi doldurmaya utan mıyor musunuz?

Erdinç ‘Bir millet uyanıyor’ yorumunda haksız mı?

Vicdan sahipleri, kırmızı çizgiyi aşan bu uyanıklardan Atatürk’ü korumalı.