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Güncel

Hastaların elektrik olmadığı için öldüğü iddiası yalanlandı

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, ' İskenderun Devlet Hastanesinde jeneratör çalışmadığı için hastaların hayatını kaybettiği' iddialarına ilişkin, 'Hastanemizde 3 ayrı jeneratör bulunmakta ve çalışır vaziyettedir. İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir.' açıklamasını yaptı.

AA28 Şubat 2023 Salı 23:14 - Güncelleme:
Hastaların elektrik olmadığı için öldüğü iddiası yalanlandı
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Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "İskenderun Devlet Hastanesinde jeneratör çalışmadığı için hastaların hayatını kaybettiği" yönünde iddiaların yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Hastanemizde 3 ayrı jeneratör bulunmakta ve çalışır vaziyettedir. İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir. Ancak depremden kaynaklı ağır hasara uğraması sebebiyle maalesef hastanemiz yıkıma uğramıştır.

Bu hastanemizde can kayıpları olduğu doğrudur. Bu can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır. Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir etik tarafı yoktur. Yıkılmış bir bina altında yeterince büyük acılar bırakmışken daha fazla acı çıkarılmaya çalışılması anlaşılamamaktır."

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