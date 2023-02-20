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Hastanede tedavi gören 6 depremzede öğrenci gönüllü öğretmenlerden ders alıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Mardin'e getirilen 6 öğrenciye tedavi gördükleri hastanede gönüllü öğretmenlerden ders alıyor.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
Hastanede tedavi gören 6 depremzede öğrenci gönüllü öğretmenlerden ders alıyor
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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından Mardin'de 1188 okulda 246 bin 450 öğrenci, 14 bin 300 öğretmenle dersbaşı yaptı.

Depremlerin etkilediği illerden nakil işlemi tamamlanan 529 öğrenci de Mardin'deki okullarda eğitim öğretime başladı. Depremde yaralanan öğrencilerden 6'sı ise tedavilerinin sürdüğü Mardin'deki hastane odalarında gönüllü öğretmenlerden ders alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, okulları ziyaret ederek, deprem nedeniyle kente nakilleri yapılan öğrencilerle görüştü, onlara çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Demir, daha sonra Adıyaman'da depremde yaralanan ve tedavisi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren 1. sınıf öğrencisi Elif Kübra Toprak'ı ziyaret etti.

Elif Kübra ile görüşen Demir, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde biri temel, 3'ü orta öğretim olmak üzere 4 öğrencinin, Kızıltepe ilçesinde de 2 öğrencinin tedavi gördüğünü anlatan Demir, öğretmenlerin hastane odalarında bu çocuklara eğitim vermeye başladığını belirtti.

Demir, "KYK yurtlarında, otellerde, öğretmenevlerinde de aynı şekilde çocuklarımızın kayıtlarını aldık. Okul öncesi çocuklarımız için de sınıflarımızı açıyoruz. Bu konuda hastane yönetimine, İl Sağlık Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bize bu desteği, bu kolaylığı sağladılar. Çocuklarımızın eğitimini aksatmadan devam ettireceğiz. Bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışacağız." dedi.

"HEM TEDAVİ GÖRÜYOR HEM DE EĞİTİMLERİNDEN GERİ KALMIYORLAR"

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kabak da depremin ilk gününden itibaren hastanelerinde yaklaşık 600 kişinin tedavi gördüğünü söyledi.

Bu yaralılardan 65'inin servislerde, 7'sinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade eden Kabak, "Bunların bir kısmı da çocuk hastalarımızdı. Çocuklarımızın tedavilerinin uzaması sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hastane odalarını sınıfa dönüştürdük. Çocuklarımız hem tedavi görüyor hem de eğitimlerinden geri kalmıyorlar." diye konuştu.

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