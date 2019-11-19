Hastanelerde şiddet olayları yüzde 15 azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal düzenlemelerden sonra acil servislerdeki şiddet olaylarının yüzde 15-16 gerilediğini kaydetti.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesini gece yarısı haber vermeden ziyaret eden Koca, hastanelerin acil servislerinde incelemelerde bulundu, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Acil servislerdeki şiddet olayları hakkında Koca, olayların hasta yoğunluğu ve fiziki şartlardan kaynaklandığını belirterek “Hızla, fiziki şartlarımızı hasta boyutuyla evet ama çalışan boyutuyla da çalışanın, personelin fiziki şartlarının da düzeliyor olması gerekiyor. Bir de hasta yükünü azaltan bir yaklaşım olmalı.” diye konuştu.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasına taşındığını ve böylelikle hem hasta açısından hem de personel açısından fiziki şartlarının iyileştiğini ifade eden Koca, ayrıca yasal düzenlemelerden sonra şiddet olaylarının yüzde 15-16 azaldığını dile getirdi.
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