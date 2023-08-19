Hastaneye kaldırılan Nihat Hatioğlu'ndan haber var: Hepimiz duaya muhtacız

Hatipoğlu, dün tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilen Hatipoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar. Dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın.