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Hastaneye kaldırılan Nihat Hatioğlu'ndan haber var: Hepimiz duaya muhtacız

Yaşadığı tansiyon problemi sebebiyle hastaneye kaldırılan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek 'Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez.' dedi.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 23:04 - Güncelleme:
Hastaneye kaldırılan Nihat Hatioğlu'ndan haber var: Hepimiz duaya muhtacız
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Hatipoğlu, dün tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilen Hatipoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar. Dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın.

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