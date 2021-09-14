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Güncel

Hastaneye kaldırılan Oğuzhan Asiltürk'ten iyi haber

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

14 Eylül 2021 Salı 13:33 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 13:34
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asıltürk, koronavirüs sonrası dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı..

Zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün son durumuna ilişkin Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİ"

Asiltürk'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini duyuran Kurdaş, "Oğuzhan Asiltürk Bey'in sağlık durumu düne göre çok daha iyi.. Toparlanma sürecine giriyor diyebiliriz. Allah cc şifa versin. Amin." ifadelerini kullandı.

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