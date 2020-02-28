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Hatay Valiliği: İdlib'te 9 askerimiz şehit oldu

Hatay valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İdlib'teki hava saldırısında 9 askerimiz şehit oldu

27 Şubat 2020 Perşembe23:51 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 00:06

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." dedi.

Vali Doğan, "Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." açıklamasında bulundu.

Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır." ifadesinde bulundu.

Vali Doğan, "Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." dedi.

Feribot denizde oluşan kum adasına oturdu

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