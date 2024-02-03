Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



"Devletimizin adeta tüm kapasitesini deprem bölgesine yığmış durumdayız. Çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyor olsak da hedefimizden asla kopmuyoruz. Amacımız en kısa sürede başta Hatay olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır"

"Depremin ilk safhasını nasıl asrın dayanışmasıyla atlatmışsak inşallah içinde bulunduğumuz süreci de asrın birlikteliğiyle başarıyla yöneteceğiz"

"Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır"

"Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi 126'sı yoğun bakım, 39'u diyaliz, 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir"

"Depremin açtığı yaraların sarılması destek vermek yerine, eline geçen her fırsatı eleştirmek için kullananları milletimiz de tanımaktadır. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde yaşanan utanç verici sahneler insanımızın hafızasında derin izler bırakmıştır"

"Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım, hep birlikte omuz omuza verip bu zor günlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor"