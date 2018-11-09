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Hatay'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum Kesimine gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, bir grup düzensiz göçmenin tekneyle Arsuz ilçesinden kaçak olarak Kıbrıs'a gideceği bilgisine ulaşan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Arsuz-Çevlik sahiline yaklaşık 8 mil açığında parasiling tipi tekne üzerinde 4'ü çocuk ile 24'ü yetişkin 28 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla Kıbrıs'a gitmeye çalıştıkları sırada yakaladı.
 
Gözetim altında Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin alınan ifadelerinde 2 bin dolar karşılığında Kıbrıs Rum Kesimini gitmek için tekneye bindikleri belirlendi.
 
Yakalanan 28 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Yakalananlar arasında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişi ise gözaltına alınarak Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.
 

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