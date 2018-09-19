Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hatay'da 307 bin 418 adet uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'da polis ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 307 bin 418 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Narkotik Timleri, Reyhanlı ilçesi Konuk Mahallesi yakınlarındaki bir pamuk tarlasında yaptıkları aramalar sonucunda 4 ayrı poşet içerisinde 151 adet paketlenmiş halde 307.418 adet uyuşturucu/uyarıcı türü hap ele geçirdi.
 
Aynı operasyonda karanlıktan yararlanarak kaçmaya çalışan T.S.A. isimli Suriye vatandaşı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak Hatay Cezaevine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Rus askerin içinde olduğu uçağın vurulma anı ortaya çıktı

15 Rus askerin içinde olduğu uçağın vurulma anı ortaya çıktı

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA