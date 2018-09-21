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Hatay'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

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Suriye sınırında devriye görevi yürüten hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu durdurdu.

Suriyeli olduğu belirlenen 33 düzensiz göçmen, güvenlik sorgusu için jandarmaya teslim edildi.

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