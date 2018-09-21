Hatay'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

<p> Suriye sınırında devriye görevi yürüten hudut birlikleri, Altınözü kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubu durdurdu.</p> <p> Suriyeli olduğu belirlenen 33 düzensiz göçmen, güvenlik sorgusu için jandarmaya teslim edildi.</p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.