Hatay'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

<p> Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy ile Kışlak Mahallesi kırsalında 45 kişinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiğini belirledi.</p> <p> Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.</p>
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