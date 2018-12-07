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Hatay'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy ile Kışlak Mahallesi kırsalında 45 kişinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiğini belirledi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

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