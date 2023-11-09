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Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 05:59 - Güncelleme:
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
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Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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