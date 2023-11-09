Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2023
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2023-11-09
Saat:05:32:14 TSİ
Enlem:36.622 N
Boylam:36.371 E
Derinlik:8.28 km
Detay:https://t.co/p81i4vwhSX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi