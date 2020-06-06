AA 06 Haziran 2020 Cumartesi 14:57 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 14:57

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde şambrelle balık tutmak için Uzunkavak Mahallesi'nden geçen Afrin Çayı'na giden emekli polis Osman Bahçıvan'dan (55) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) ekipleri, Bahçıvan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerin bugün devam eden çalışması sonucu Bahçıvan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Bahçıvan'ın cesedi, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.