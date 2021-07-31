AA 31 Temmuz 2021 Cumartesi 07:17 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 07:26

Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, bölgeye karadan müdahale ediyor.

Ekiplere bölgeye gelen çok sayıda vatandaş da destek veriyor. Bu nedenle, araçlarıyla yangın bölgesine ulaşmak isteyenler ormanlık alana çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu.

Söndürme çalışmalarını koordine eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk amaçlarının yangının yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

"Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" diyen Fırat, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenini ve gözaltı olup olmadığını sorması üzerine de "İlk amacımız söndürmek." dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yangının oteller ve yerleşim yerlerinden uzak olduğunu kaydetti.

Belediyenin imkanlarını da söndürme çalışması için seferber ettiklerini ifade eden Karaca, "Tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Kayaköy bölgesinde de bir yangın var. Biz sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda yangın olması bu düşüncemizi kuvvetlendiriyor." diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, GÜNDOĞMUŞ'TAKİ YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Soylu, Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından yangından etkilenen Gündoğmuş ilçesine helikopter ile geldi.

Havadan incelemede bulunan Bakan Soylu'yu ilçede Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi ve diğer yetkililer karşıladı.

Soylu, Gündoğmuş Belediyesini ziyaret etti ve burada yetkililerden bilgi aldı.

Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesinin pansiyonunda konaklayan yangın mağduru vatandaşları ziyaret eden Soylu, burada kalanlarla sohbet etti.

Daha sonra yangının devam ettiği Alara Çayı mevkisinde incelemelerde bulunan Soylu, burada görev yapan personelle de bir araya geldi.

MANAVGAT'TA YANGININ YAYILMASI NEDENİYLE BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, 8 engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi. Ayrıca ekipler, sokakta buldukları bir kediyi de mama ile besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yangının evlere doğru yaklaşması nedeniyle tahliye işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

AFAD ekipleriyle yaşlı vatandaşları evlerinden çıkartarak ilçe merkezine gönderdiklerini anlatan Zor, "Yangın mahallemize 10 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Yaşlılarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı alıp gidiyoruz, evlerimizi geride bırakıyoruz." dedi.

AFAD gönüllülerinden Oğuzhan Yürük ise kriz masasının yönlendirmesiyle Manavgat'ın 40 kilometre yukarısındaki Ahmetler Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını belirtti. Yürük, mahallenin yüzden 90'nın tahliye edildiğini kaydetti.

ORDU'DA VATANDAŞLARIN ORMANLIK ALANLARA GİRİŞİ 1 EKİM'E KADAR YASAKLANDI

Ordu'da, ormanlık alanlara vatandaşların girişinin 1 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel'in imzasıyla yayımlanan kararda, ülke genelinde orman yangınlarının arttığı gözlenirken, son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) olumsuz hava şartlarının oluştuğu görüldü.

Ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla 31 Temmuz-01 Ekim tarihleri arasında, Ordu ili genelinde bulunan orman alanlarına görevli olanlar dışında girişlere kesinlikle izin verilmeyecek.

Belirlenen mesire yerleri dışında kalan ormanlık alanlarda mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanlar da ateş yakamayacak.

Ormanlık alanlara yakın yerlerde anız yakılmaması, düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmaması kararlaştırıldı.

Sportif, tarımsal ve diğer faaliyetler için ormana girmek durumunda olanlar, Orman İşletme Şefliklerinden izin alacak ve burada bulunacakları süre zarfında alınan bu izin belgelerini yanlarında bulunduracak.

Sözü edilen faaliyetlerde bulunacak kişiler, Orman İşletme Şefliklerine en az 72 saat önceden başvuruda bulunacak, şeflikler ise bu başvuruları değerlendirerek en geç 48 saat içerisinde olumlu/olumsuz şekilde ilgilisine cevap verecek.

Belirtilen önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren/uymayanlar hakkında 6381 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre işlem yapılacak.

MALEZYALI KURULUŞ MAPIM'DEN TÜRKİYE'YE YANGIN FELAKETİ İÇİN DESTEK MESAJI

Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşkkülü Danışma Kurulu (MAPIM), yangın felaketinden ötürü Türkiye'ye dayanışma ve taziye açıklamasında bulundu.

MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yanı sıra yangınların Türkiye için ağır bir trajedi olduğuna vurgu yaparak, Malezya'nın Türk halkının acısını paylaştığını belirtti.

Türkiye'nin güçlü liderlik ve afet yönetimiyle bu felaketten bir an önce çıkacağından emin olduğunu belirten Mohd Azmi, "Dost ülkelerin de bu felaket karşısında Türkiye'ye yardımcı olmasını umuyoruz." dedi.

Yangınların bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulunan Mohd Azmi, "Bu felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve Türk halkının güvende olması için dua ediyoruz." ifadesini kulandı.