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Hatay'da deprem sonrası köprü 10 santimetre çöktü

Hatay'da peş peşe meydana gelen iki deprem sonrası bir köprü 10 santimetre çökerek yoldan ayrıldı.

IHA21 Şubat 2023 Salı 08:39 - Güncelleme:
Hatay'da deprem sonrası köprü 10 santimetre çöktü
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Hatay'da akşam saat 20.04'te merkez üssü Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde ve yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çadırda kalan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte çadırlardan dışarıya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü de akşam saatlerinde yaşanan iki deprem sonrasında yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlanıyor.

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