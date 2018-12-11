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Hatay’da El Kaide operasyonu: 17 gözaltı

Hatay’ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giren El Kaide mensuplarına yönelik yaptığı operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı.

  • İHA
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 İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde yapılan operasyonda, tespit edilen evlere özel harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenlendi. Evlerde bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan Ali Hasubi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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