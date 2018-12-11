Hatay’da El Kaide operasyonu: 17 gözaltı

İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde yapılan operasyonda, tespit edilen evlere özel harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenlendi. Evlerde bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan Ali Hasubi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.