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Hatay'da korkutan fabrika yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi.

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Hatay'ın İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi'ndeki filtre fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MALZEMELERİ KURTARMAK İÇİN ÇABA SARF ETTİLER

Fabrikada çalışan işçiler, yangın bölgesindeki bazı malzemeleri alevlerden kurtarmak için çaba sarf etti. Dumandan etkilenen 12 işçi, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

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