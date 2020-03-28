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Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 iş yerine cezai işlem uygulandı

Hatay'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 2 iş yeri ile 12 kişiye para cezası uygulandı.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 19:41 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 19:41
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Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, Atatürk Caddesi'nde bir iş yerinin hem açık hem de ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Ekipler, iş yerini kapatarak içerideki 6 kişiye de 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yayımlanan genelgeye uymayarak açık olan bir kahvehanenin sahibine ve içerideki 6 kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme sitesi

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