Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 iş yerine cezai işlem uygulandı

AA 28 Mart 2020 Cumartesi 19:41 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 19:41

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, Atatürk Caddesi'nde bir iş yerinin hem açık hem de ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Ekipler, iş yerini kapatarak içerideki 6 kişiye de 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yayımlanan genelgeye uymayarak açık olan bir kahvehanenin sahibine ve içerideki 6 kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.