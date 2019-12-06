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Hatay'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 5 iş yeri zarar gördü

Hatay'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan ve çevreye yayılan yangın nedeniyle 5 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Antakya Küçük Sanayi Sitesi 7. Cadde'deki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mobilya imalathanesindeki alevler büyüyerek yan taraftaki diğer 4 iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının ardından iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sırasında ayağı burkulan bir itfaiye erine de olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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