Hatay'da ölü yunus karaya vurdu
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 2 metre uzunluğunda ölmüş yunus balığı karaya vurdu.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Burnaz Sahili mevkisinde öğle saatlerinde 2 metre uzunluğunda ölü yunus balığı olduğunu görenler durumu belediyenin veteriner ekiplerine bildirdi.
Veteriner ekiplerince yapılan kontrol sonrası balığın parçalanarak telef olduğu bildirildi.
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