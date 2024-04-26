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Hatay'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada husumetli komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürülen Hasan İnci'nin cenazesi toprağa verildi.

AA26 Nisan 2024 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Hatay'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı
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Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci (40) sabah namazı için görev yaptığı camiye gittiği sırada komşusu M.A.Ö'nün saldırısına uğradı.

Cami önünde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırının ardından, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan İnci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, İnci ile aralarında husumet bulunan cinayet zanlısı M.A.Ö'yü gözaltına aldı.

İnci'nin cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından İnci'nin cenazesi, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, İnci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de katıldı.

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