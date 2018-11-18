Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivrikavak Mahallesi'ndeki bahçesinden zeytin toplamak için evden çıkan Ahmet Kesnik'ten (35) uzun süre haber alamayan yakınları kontrol amacıyla bahçeye gitti.