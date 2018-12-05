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Hatay'da termal otelde yangın

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde yangın çıktı.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki bir termal otelin mutfağında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek oteli saran yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevre ilçelerden sevk edilen söndürme ekipleri müdahale ediyor.
Bu arada, itfaiye ekipleri otelde mahsur kalan vatandaşları merdivenle kurtardı.  

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