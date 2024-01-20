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  • Hatay'da uyuşturucuya geçit yok! Dev operasyonda 6 şüpheli yakalandı
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Hatay'da uyuşturucuya geçit yok! Dev operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 6 şüpheli yakalandı.

İHA20 Ocak 2024 Cumartesi 03:40 - Güncelleme:
Hatay'da uyuşturucuya geçit yok! Dev operasyonda 6 şüpheli yakalandı
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından 15-19 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan üst ve araç aramalarında, 88 captagon, 24 gram metamfetamin, 65 gram kubar Esrar, 5 gram kannobionid, 2 adet extacy hapı ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Bu çalışmalar sonucunda, yakalanan 6 şüpheli şahıstan 2'si mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Diğer 4 şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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