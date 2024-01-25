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Güncel

Hatay'daki depreme dayanıklı konutların teslimine 2 Şubat'ta başlanacak

Depremin vurduğu Hatay'da yapımı tamamlanan afet konutlarının teslimine 2 Şubat tarihinde başlanacak. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutların hak sahiplerinin 1 Şubat'ta yapılacak olan kurayla belirlenmesi planlanıyor.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
Hatay'daki depreme dayanıklı konutların teslimine 2 Şubat'ta başlanacak
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Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'ın yeninden inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem sonrası çalışmalara başlamıştı. Deprem sonrası TOKİ tarafından yapımına başlanan ve teslime hazır hale gelen afet konutlarının hak sahipleri 1 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan kura çekimi ile belirlenecek. Kurayla konutları belli olacak afetzede vatandaşlar, 2 Şubat tarihinde de evlerine kavuşacaklar. Asrın felaketinin yıl dönümünde depremzedelerin yeni evlerine kavuşacağı Payas ilçesinde 1. Etap projesi kapsamında inşa edilen 827 konuttan yapımı tamamlananlar hak sahiplerine teslim edilecek. Payas ilçesinde inşa edilen ve adeta yeni bir şehir olan TOKİ konutlarında çevre ve peyzaj düzenlemesi neredeyse tamamlandı. Tasarımları ve sağlamlıklarıyla vatandaşları sabırsızlandıran konutlar, TOKİ ekiplerinin yoğun mesaisiyle proje bitirme tarihinden önce tamamlandı.

Afet konutlarında hak sahiplerinin 1 Şubat'ta yapılacak olan kura çekimiyle belirleneceğini belirten Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk, "6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmeden konutları hak sahiplerine sosyal donatılarıyla birlikte teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız evlerini kullanıma hazır durumda bulacaklar. Bu proje alanı 23 Mart 2023 tarihinde başladı. Bulunduğumuz proje alanı, 1 Kasım 2023 tarihinde tamamlandı. Proje alanının tamamlanması için 12 ay verilmesine rağmen 8 ayda tamamlandı" dedi.

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