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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 şiddetinde sarsıntı meydana geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin saat 08.35'te ve 25,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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