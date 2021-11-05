Hatice Akarsu oğlunun yanına defnedildi

AA 5 Kasım 2021 Cuma 17:33 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 17:33

Pankreas kanseri nedeniyle 2,5 aydır Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hatice Akarsu'nun cenazesi, getirildiği Amasra Belediyesi morgundan yakınları tarafından alındı.

Hatice Akarsu için Amasra İskele Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri kabul eden Akarsu'nun eşi Selahattin ve kızı Nesrin Akarsu gözyaşı döktü.

Akarsu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Amasra ilçe mezarlığında oğlu Barış Akarsu'nun mezarının yanında toprağa verildi.

Selahattin Akarsu, eşinin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "'Oğlumun yanında huzur buluyorum.' derdin. Oğlunun yanındasın artık. Oğlum, annen geldi. Çok özlemiş seni, birbirinizi özlemiştiniz. Kavuştunuz yavrum. 29 yıllık hayatım oğlum, 43 yıllık hayatım karım." dedi.

Cenaze törenine, Hatice Akarsu'nun yakınlarının yanı sıra Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.