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Hatice Cengiz: Dünya kamuoyunun bu konunun üzerine gitmesi gerekiyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşi bir cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz,'Bir ülkenin bir cinayetle itham edilmesi, BM raporuyla açıklanması tam anlamıyla bir skandal. ' dedi.

  • İHA
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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşi bir cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “Bu bir skandal. 9 aydan beridir ifade etmiyorlar. Bir ülkenin bir cinayetle itham edilmesi, BM raporuyla açıklanması tam anlamıyla bir skandal. BM raporunda Suudi Arabistan yönetiminin soruşturma sürecinde bazı delilleri yok ettiğine dair kanıtlardan bahsediliyor. BM raporuyla kalmamalı. Dünya kamuoyunun bu konunun üzerine gitmesi gerekiyor” dedi.
 

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