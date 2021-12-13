Hause of İstanbul olarak Köpeklere en iyi eğitimleri veriyoruz

13 Aralık 2021 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:31

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan köpek eğitmeni Şenol Tunç, "Merkez ofisimiz İstanbul Maltepe'de. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'de çok yaygın olmayan bir hizmet türünde faaliyetlerimiz mevcut. Çalışmalarımızla dünya standartlarında bir merkez olmayı hedefliyoruz. Temel olarak köpek eğitimi, köpek ırkları ve eğitimi, köpek temini, köpek oteli gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Çok titiz bir şekilde ve sahip olduğumuz misyon ile vizyon üzerinden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Köpek eğitimi ve temini çok önemli bir alan. Ayrıca Türkiye'de yeni yeni bu alanda çalışmalar yapılıyor. Biz de projelerimizle kaliteli hizmet anlayışımızı Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya yaymak istiyoruz." sözleriyle hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdi.



"KÖPEK EĞİTİMİ VE TEMİNİNDE ÜLKEMİZDE ÖNCÜ OLMAYI HEDEFLİYORUZ!"



Şenol Tunç, açıklamalarını sürdürürken köpek eğitimi ve temininde Türkiye'de öncü olmak istediklerinin vurgusunu yaptı: "Temel amacımız bilinçli bir 'pet kültürü' oluşturmak. Bu kapsamda pozitif eğitim ve pozitif düşünceyi öncelikle köpek sahiplerine aşılamayı istiyoruz. Birçok organizasyona üyeliğimiz bulunuyor. Bu sayede hizmet ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Köpek eğitiminin yanı sıra yenilikçi hizmetlerimiz de mevcut."

"KÖPEK PANSİYON VE OTELİ GİBİ YENİLİKÇİ HİZMETLERİMİZ DE MEVCUT!"



Köpek pansiyon ve oteli gibi hizmetlere sahip olduklarını belirten Şenol Tunç, "Köpek sahipleri, köpeklerinden bir zorunluluk dolayısıyla ayrı kaldıklarında oldukça telaşlanıyor. Çünkü köpeklerinin bu süreçte bakımı ve beslenmesinin sorunsuz bir şekilde sürmesini istiyorlar. Biz bu noktada devreye giriyoruz. Köpeklerin her türlü ihtiyaçları köpek pansiyon ve otellerinde karşılanıyor. Misafirlerimiz bizim için çok değerli. Onların ihtiyaçlarını belirliyor, rahat edebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. 2.000 m2lik tesislerimizde 12,5 m2lik odalarımız mevcut. Bu odalarda köpek misafirlerimizin rahat ve huzurlu vakit geçirmesini sağlıyoruz. Hijyen konusunda da büyük bir hassasiyetimiz var. Misafirlerimizin hijyenik ortamda vakit geçirebilmesi adına yapılması gerekenleri eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz." sözleriyle yenilikçi hizmetlerinden bahsetti.