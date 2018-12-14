Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji hafta sonu uyarısı ne oldu? Meteoroloji kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarına gelmişken kar yağışları ve kuvvetli yağmurlar başladı. 5 günlük ve 15 günlük hava durumu raporu merak ediliyor. Marmara ve Ege’de rüzgâr orta kuvvete indi fakat çoğunlukla güneyli. Marmara’nın güneyi ile Ege’de yağışlar var. Ege’nin güney kesimlerinde özellikle Pazar akşam saatlerinde ve pazartesi günü beklenen yağışlar su baskınları yapabilir. Akdeniz’in batısında yağışlar var birkaç gün devam edecek. Doğu Akdeniz’de hava parçalı bulutlu. İç Anadolu’da da yerel kar yağışları sürüyor ancak çoğunlukla bölgenin batısında öğle saatlerine kadar, doğusunda ise daha etkili. Hafta sonu kesecek. Karadeniz’de hava bulutlanıyor. Bolu dolayları ile Gümüşhane- Bayburt çevrelerinde kar ihtimali var. Bu yağışın tamamı hafta sonunda kesmiş olacak. Sıcaklığa da 3-4 derece eklenecek. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar var. Bölgenin güneyinde ise çoğunlukla bulutlar. Bölge genelinde gece sıcaklık 0 derecenin altında. Kars- Erzurum- Ardahan dolaylarında gündüz de 0 derecenin altında kalıyor. Güneydoğu bulutlanıyor. Sıcaklık 10-12 derecelerde. Yağış Pazar günü yalnızca Gaziantep çevrelerinde olacak. İşte hava durumu son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

'Bugün hava durumu nasıl olacak' sorusu vatandaşlar tarafından oldukça fazla aratılıyor. Biz de Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda sizler için hava durumu tahminlerini hazırladık....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu ve Düzce çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısı ile Düzce çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Dün akşam saatlerinden itibaren yurdun büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışı neticesinde okulların tatil olup olmayacağı merakla aratılıyor. Konuyla ilgili Ankara Valisi Vasip Şahin'de açıklamalarda bulunmuştu.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL!

Ankara'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre kentte gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Şahin, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da eğitime bir gün ara verilmesinin yanı sıra yine en merak edilen konular arasında İstanbul'da bugün ve haftasonu havaların nasıl olacağı konusu oldu. İstanbul'da gün içinde sıcaklıklar ortalama 11 dereceyi gösterirken, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısında yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, zamanla yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yağmurlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu

MANISA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu, Antalya ve Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

CANKIRI °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

KAYSERİ °C, 3°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı, gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARABÜK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

GİRESUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin kar yağışlı, zamanla Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KİLİS °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde (10-30 km/sa), Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde güneyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Güney Ege’nin güneyi 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: : Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile doğusunun açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), gece saatlerinde geneli güneydoğudan 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece saatlerinde batısı 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, zaman zaman doğusu güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zaman zaman 5 (40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.