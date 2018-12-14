Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji hafta sonu uyarısı
Hava durumu bugün nasıl olacak? Ankara İzmir İstanbul hava durumu araştırılıyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji kar yağışı son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. 5 günlük hava durumu raporu nasıl? 14 Aralık hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Günlük hava durumu nasıl olacak? Bugün kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu ve Düzce çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısı ile Düzce çevrlerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte merak edilen hava durumu raporları star.com.tr’de…
Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji hafta sonu uyarısı ne oldu? Meteoroloji kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarına gelmişken kar yağışları ve kuvvetli yağmurlar başladı. 5 günlük ve 15 günlük hava durumu raporu merak ediliyor. Marmara ve Ege’de rüzgâr orta kuvvete indi fakat çoğunlukla güneyli. Marmara’nın güneyi ile Ege’de yağışlar var. Ege’nin güney kesimlerinde özellikle Pazar akşam saatlerinde ve pazartesi günü beklenen yağışlar su baskınları yapabilir. Akdeniz’in batısında yağışlar var birkaç gün devam edecek. Doğu Akdeniz’de hava parçalı bulutlu. İç Anadolu’da da yerel kar yağışları sürüyor ancak çoğunlukla bölgenin batısında öğle saatlerine kadar, doğusunda ise daha etkili. Hafta sonu kesecek. Karadeniz’de hava bulutlanıyor. Bolu dolayları ile Gümüşhane- Bayburt çevrelerinde kar ihtimali var. Bu yağışın tamamı hafta sonunda kesmiş olacak. Sıcaklığa da 3-4 derece eklenecek. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar var. Bölgenin güneyinde ise çoğunlukla bulutlar. Bölge genelinde gece sıcaklık 0 derecenin altında. Kars- Erzurum- Ardahan dolaylarında gündüz de 0 derecenin altında kalıyor. Güneydoğu bulutlanıyor. Sıcaklık 10-12 derecelerde. Yağış Pazar günü yalnızca Gaziantep çevrelerinde olacak. İşte hava durumu son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
'Bugün hava durumu nasıl olacak' sorusu vatandaşlar tarafından oldukça fazla aratılıyor. Biz de Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda sizler için hava durumu tahminlerini hazırladık....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu ve Düzce çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısı ile Düzce çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Dün akşam saatlerinden itibaren yurdun büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışı neticesinde okulların tatil olup olmayacağı merakla aratılıyor. Konuyla ilgili Ankara Valisi Vasip Şahin'de açıklamalarda bulunmuştu.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL!
Ankara'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre kentte gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.
Şahin, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Ankara'da eğitime bir gün ara verilmesinin yanı sıra yine en merak edilen konular arasında İstanbul'da bugün ve haftasonu havaların nasıl olacağı konusu oldu. İstanbul'da gün içinde sıcaklıklar ortalama 11 dereceyi gösterirken, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı olacak.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısında yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, zamanla yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yağmurlu
IZMIR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu
MANISA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu, Antalya ve Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
CANKIRI °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
KAYSERİ °C, 3°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı, gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
KARABÜK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
GİRESUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin kar yağışlı, zamanla Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KİLİS °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz’in doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde (10-30 km/sa), Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde güneyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Güney Ege’nin güneyi 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: : Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile doğusunun açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), gece saatlerinde geneli güneydoğudan 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 5 (40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece saatlerinde batısı 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, zaman zaman doğusu güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zaman zaman 5 (40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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